Як витратити 277 млрд: Зеленський представив у Вашингтоні план трансформації України

Президент презентував план із 80 проектів, які потрібно реалізувати в країні за найближчі 5-10 років. Американцям запропоновано приєднатися до них.

Володимир Зеленський сказав у ході робочого візиту в США, що "у нас є чітке бачення, якою має стати країна через п'ять-десять років". Говорив він про це в ході презентації Плану трансформації України в Національній бібліотеці Фреда Сміта, повідомив Офіс президента.

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Зеленський зазначив, що за 30 років, що минули з моменту відновлення незалежності, Україна втратила чимало можливостей, оскільки політики постійно відкладали зміни.

За його словами, незважаючи на труднощі і загрози, Україна зараз є "країною свободи, надії, руху тільки вперед і розвитку".

До реформаторських досягненнь Зеленський відніс те, що в країні зміцнюється антикорупційна архітектура, корупціонерів притягають до відповідальності, відкритий ринок землі, приймаються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів. "Безумовним пріоритетом є верховенство права і реформа судової системи", — зазначив він.

Бачення того, якою має стати Україна через п'ять-десять років, викладено в документі "A Greater Justice and Opportunity — Building Prosperous and Resilient Ukraine" ("Більше справедливості і можливостей — побудова процвітаючої і стійкої України").

Раніше про цей план не було ніяких повідомлень.

Зеленський назвав його "амбіційним планом трансформації держави". Суть трансформації — розвиток країни як "форпосту безпеки, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Документ також названий інструментом для розвитку стратегічного партнерства України та США в економіці.

У план включено близько 80 проектів на загальну суму 277 млрд доларів. Фінансуватися вони повинні за рахунок держбюджету, а також програм міжнародної допомоги, кредитів та інвестицій.

Відзначимо, що крім "великої" трансформації для України актуальні й малі плани конкретної трансформації. Наприклад, для вугільних міст такі плани планують реалізувати в Краснограді (Львівська область) і Мирнограді (Донецька область). Про це в липні повідомив Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів. Проекти в цих містах повинні реалізувати за підтримки уряду Німеччини. Всього в Кабміні планують трансформувати більше 60 "вугільних" населених міст у п'яти областях.

У лютому віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав про запуск 94 проектів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров'я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури і т. д. Затверджений урядом перелік проектів повинен бути реалізований протягом трьох років.

Нагадаємо, спікер Зеленського Сергій Нікіфоров раніше анонсував підписання важливих документів під час візиту українського президента в США. У Вашингтоні будуть підписані стратегічні документи з Департаментом енергетики США, Держдепом, Світовим банком і NASA, але головним має стати підписання оборонного документа.

1 вересня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Фокус поспілкувався з експертами і дізнався їхні думки щодо того, про що говоритимуть президенти і чим цей візит може стати для України.