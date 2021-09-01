"Жду с нетерпением", — Байден о предстоящей встрече с Зеленским

Американский лидер в ходе беседы с украинским коллегой намерен подтвердить поддержку США суверенитета Украины и ее евроатлантических стремлений.

Президент США Джо Байден перед встречей с главой украинского государства Владимиром Зеленским написал в своем Twitter, что "с нетерпением" ждет встречи со своим коллегой.

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"Я с нетерпением жду, когда смогу поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", — написал глава государства вечером в среду, 1 сентября.

Тем временем до встречи Зеленского с Байденом остается меньше часа — начало переговоров запланировано на 14:00 по вашингтонскому и 21:00 по киевскому времени. Фокус подробно разбирался, что станет предметом обсуждения лидеров двух стран.

Также мы писали о том, что за время визита президента Украины в Вашингтон делегация успела договориться с американскими партнерами о строительстве энергоблока для Хмельницкой АЭС, поставке инновационных лекарств от коронавирусной болезни, и расширении военной помощи.

Отметим, что на сегодня у Зеленского также была запланирована встреча с представителями американского большого бизнеса.