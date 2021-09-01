Не только встреча с Байденом: появилась программа второго дня визита Зеленского в Вашингтон

Перед переговорами с Байденом у Зеленского намечена встреча с руководителями крупных американских компаний, визит в Музей Холокоста и открытие Украинского дома.

Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне начнется в 21:00 по киевскому времени. Помимо этого глава украинского государства во второй день визита в США встретится с представителями американского бизнеса и примет участие в открытии Украинского дома. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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По его словам, Зеленский сегодня встретится с представителями крупного бизнеса США, среди которых руководители JP Morgan и CitiBank (одни из самых крупных американских банковских компаний — ред.), Bechtel (крупнейшая инженерная и строительная компания США — ред.), а также Lockheed Martin (производитель авиационной техники, в том числе истребителей F-16 — ред.).

После этого президент вместе с первой леди Еленой Зеленской посетит Арлингтонское кладбище и Музей Холокоста.

"Примерно в 14 часов по Вашингтону (21:00 по Киеву — ред.) начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и тет-а-тет", — сообщил Никифоров.

После этого в Капитолии пройдет встреча президента Украины с представителями Конгрессового украинского кокуса. И в завершение Зеленский вместе с супругой примут участие в открытии Украинского дома в Вашингтоне.

Напомним, в ходе своего визита в США Зеленский встретился, в частности, с директором NASA Биллом Нельсоном, главой Пентагона Ллойдом Остином и министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Также мы писали, что Зеленский презентовал в Вашингтоне программу развития Украины, состоящую из 80 проектов, для реализации которых необходимо потратить 277 млрд долларов.

Фокус анализировал, какие последствия принесет Украине визит Зеленского в Вашингтон.