Не тільки зустріч із Байденом: з'явилася програма другого дня візиту Зеленського в Вашингтон

Перед переговорами з Байденом у Зеленського намічена зустріч із керівниками великих американських компаній, візит до Музею Голокосту і відкриття Українського дому.

Сьогоднішня зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні розпочнеться о 21:00 за київським часом. Крім цього, глава української держави в другий день візиту в США зустрінеться з представниками американського бізнесу та візьме участь у відкритті Українського дому. Про це у своєму Facebook повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

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За його словами, Зеленський сьогодні зустрінеться з представниками великого бізнесу США, серед яких керівники JP Morgan і CitiBank (одні з найбільших американських банківських компаній — ред.), Bechtel (найбільша інженерна й будівельна компанія США — ред.), а також Lockheed Martin (виробник авіаційної техніки, в тому числі винищувачів F-16 — ред.).

Після цього президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідає Арлінгтонське кладовище і Музей Голокосту.

"Приблизно о 14 годині по Вашингтону (21:00 за Києвом — ред.) почнеться довгоочікувана зустріч з Джо Байденом. У складі делегацій і тет-а-тет", — повідомив Никифоров.

Після цього в Капітолії відбудеться зустріч президента України з представниками Конгресового українського кокусу. І на завершення Зеленський разом із дружиною візьмуть участь у відкритті Українського дому у Вашингтоні.

Нагадаємо, в ході свого візиту в США Зеленський зустрівся, зокрема, з директором NASA Біллом Нельсоном, главою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром енергетики США Дженніфер Гренголм.

Також ми писали, що Зеленський презентував у Вашингтоні програму розвитку України, що складається з 80 проектів, для реалізації яких необхідно витратити 277 млрд доларів.

Фокус аналізував, які наслідки принесе Україні візит Зеленського в Вашингтон.