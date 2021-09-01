США передадут Украине инновационные лекарства от COVID-19 на 20 млн долларов

Препараты Bamlanivimab и Etesevimab предназначены для пациентов с легкой формой коронавируса и будут применяться в случае, если есть риск его перехода в более тяжелую форму.

Украина получит от США инновационные препараты от коронавирусной болезни стоимостью около 20 миллионов долларов. Соответствующие договоренности были заключены в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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Речь идет о поставке 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Эти препараты зарегистрированы Управлением продовольствия и медикаментов США (FDA) и рекомендованы для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска ее перехода в тяжелую форму.

"Действуют они непосредственно на вирус — препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", — объяснил министр.

Эти препараты уже сформированы в груз и перевозятся в аэропорт для отправки в Украину. Далее они будут развезены в регионы силами благотворительных фондов.

В Минздраве также напомнили, что Украина уже закупила 2784 флакона препарата Тоцилизумаб и завершает закупку 14 346 упаковок Ремдесевира, которые используются для лечения при COVID-19

Напомним, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон были заключены и другие договоренности. В частности, речь идет о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС при участии НАЭК "Энергоатом" и американской корпорации Westinghouse Electric.

Также мы писали, что Минобороны Украины подписало с Пентагоном документы о наращивании военной помощи.

Встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом начнется сегодня в 21:00. Фокус подробно разбирался, какие результаты она может принести.