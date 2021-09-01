США передадуть Україні інноваційні ліки від COVID-19 на 20 млн доларів

Препарати Bamlanivimab і Etesevimab призначені для пацієнтів з легкою формою коронавірусу і будуть застосовуватися в разі, якщо є ризик його переходу в більш важку форму.

Україна отримає від США інноваційні препарати від коронавірусної хвороби вартістю близько 20 мільйонів доларів. Відповідні домовленості були укладені в ході візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Мова йде про постачання 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab). Ці препарати зареєстровані Управлінням продовольства і медикаментів США (FDA) і рекомендовані для лікування пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику її переходу у важку форму.

"Діють вони безпосередньо на вірус — препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню в лікарню", — пояснив міністр.

Ці препарати вже сформовані у вантаж і перевозяться в аеропорт для відправлення в Україну. Далі вони будуть розвезені в регіони силами благодійних фондів.

У МОЗ також нагадали, що Україна вже закупила 2784 флакони препарату тоцилізумаб і завершує закупівлю 14 346 упаковок Ремдесивіру, які використовуються для лікування при COVID-19

Нагадаємо, у ході візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон були укладені й інші домовленості. Зокрема, мова про будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС за участю НАЕК "Енергоатом" та американської корпорації Westinghouse Electric.

Також ми писали, що Міноборони України підписало з Пентагоном документи про нарощування військової допомоги.

Зустріч Зеленського з американським колегою Джо Байденом почнеться сьогодні о 21:00. Фокус детально розбирався, які результати вона може принести.