"Співпраця і збільшення військової допомоги": глава Пентагону Ллойд Остін восени відвідає Київ
Метою візиту буде розробка двох угод між міністерствами оборони двох країн, які, зокрема, передбачають нарощування військової допомоги Україні.
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Київ з офіційним візитом цієї осені для розробки документів, підписаних главою Пентагону і міністром оборони України Андрієм Тараном напередодні. Про це в ході презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
"Ця угода буде розписана по деталях, ми очікуємо міністра Остіна в Києві з його візитом. Він пообіцяв мені, що він буде, і будуть дві команди працювати восени цього року. Тобто, ми не відкладаємо політично кудись — на наступний рік, через рік", — сказав президент.
За словами глави держави, у Пентагоні керівники міністерств оборони обох країн підписали "два важливих документи".
"Там є і про збільшення військової допомоги, і про співпрацю в багатьох напрямках з безпеки. Буде розробка цього документа, оскільки цей напрямок", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у ході зустрічі Зеленського й Остіна в Пентагоні міністр оборони США заявив, що Вашингтон буде підтримувати курс України в НАТО. Також він зазначив, що Штати виділять Україні $60 млн військової допомоги.
Нагадаємо, 1 вересня президент України проведе переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом. Фокус детально аналізував, що може стати темою обговорення лідерів двох країн і які наслідки принесе візит Зеленського у Вашингтон.