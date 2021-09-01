"Чекаю з нетерпінням", — Байден про майбутню зустріч із Зеленським

Американський лідер у ході бесіди з українським колегою має намір підтвердити підтримку США суверенітету України та її євроатлантичних прагнень.

Президент США Джо Байден перед зустріччю з главою української держави Володимиром Зеленським написав у своєму Twitter, що "з нетерпінням" чекає зустрічі зі своїм колегою.

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"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки до суверенітету України, її територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень", — написав глава держави увечері в середу, 1 вересня.

Тим часом до зустрічі Зеленського з Байденом залишається менше години — початок переговорів заплановано на 14:00 за вашингтонським і 21:00 за київським часом. Фокус детально розбирався, що стане предметом обговорення лідерів двох країн.

Також ми писали про те, що за час візиту президента України до Вашингтона делегація встигла домовитися з американськими партнерами про будівництво енергоблоку для Хмельницької АЕС, постачання інноваційних ліків від коронавірусної хвороби і розширення військової допомоги.

Зазначимо, що на сьогодні в Зеленського також була запланована зустріч з представниками американського великого бізнесу.