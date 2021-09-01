"Чекаю з нетерпінням", — Байден про майбутню зустріч із Зеленським
Американський лідер у ході бесіди з українським колегою має намір підтвердити підтримку США суверенітету України та її євроатлантичних прагнень.
Президент США Джо Байден перед зустріччю з главою української держави Володимиром Зеленським написав у своєму Twitter, що "з нетерпінням" чекає зустрічі зі своїм колегою.
"Я з нетерпінням чекаю, коли зможу привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки до суверенітету України, її територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень", — написав глава держави увечері в середу, 1 вересня.
Тим часом до зустрічі Зеленського з Байденом залишається менше години — початок переговорів заплановано на 14:00 за вашингтонським і 21:00 за київським часом. Фокус детально розбирався, що стане предметом обговорення лідерів двох країн.
Також ми писали про те, що за час візиту президента України до Вашингтона делегація встигла домовитися з американськими партнерами про будівництво енергоблоку для Хмельницької АЕС, постачання інноваційних ліків від коронавірусної хвороби і розширення військової допомоги.
Зазначимо, що на сьогодні в Зеленського також була запланована зустріч з представниками американського великого бізнесу.