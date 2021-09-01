У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського і Байдена (відео, фото)

Переговори президентів пройдуть в Овальному кабінеті в Білому домі.

У Вашингтоні розпочалася офіційна зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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Сьогодні трансляція зустрічі президентів США і України не буде доступна на прохання Білого дому. Таку інформацію повідомив журналіст Радіо Свобода. Президенти зроблять короткі заяви для представників ЗМІ.

Зустріч лідерів України та США проходить в Овальному кабінеті в Білому домі.

На офіційних переговорах Володимир Зеленський планує порушити тему російської військової агресії, запуску газопроводу "Північний потік-2", а також перспективи спільної оборони і продовження курсу реформ в Україні.

"У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться переговори в розширеному форматі, а також тет-а-тет", — йдеться в повідомленні офісу президента України.

Оновлене. Джо Байден привітав Володимира Зеленського і зазначив, що партнерство між Україною і США міцнішає, і стане ще міцнішим.

"Україна і США мають спільні цінності, і ми також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", — заявив Джо Байден під час зустрічі в Білому домі.

[ + – ] Заява Джо Байдена на зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський у короткій заяві нагадав президенту США Джо Байдену про ситуацію на Донбасі, де триває війна, і про те, що Україна втратила "15 тисяч кращих людей". Президент також подякував лідеру Білого дому за підтримку територіальної цілісності України, яка допомагає протистояти країні-агресору.

[ + – ] Вступна заява Володимира Зеленського на зустрічі з Байденом

Зеленський також зазначив, що адміністрації Джо Байдена передали список усіх українських полонених, які перебувають на окупованих Росією територіях.

[ + – ] Заява Зеленського на зустрічі з Джо Байденом

Телеканал ДОМ перед зустріччю опублікував кадри, на яких видно, як Володимир Зеленський прибув до Білого дому.

За даними журналістів, у складі української делегації будуть глава держави, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр енергетики Герман Галущенко і заступник голови ОП Андрій Сибіга.

[ + – ] Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський представив США план трансформації України напередодні зустрічі з Джо Байденом. Глава держави в ході візиту в США оприлюднив план з 80 проектів, які потрібно реалізувати в країні за найближчі 5-10 років. Вартість амбітних проектів становить $277 млрд, до реалізації яких Володимир Зеленський запропонував американцям приєднатися.

Джо Байден, у свою чергу, напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про підтримку суверенітету України та її євроатлантичних прагнень. Президент США у своєму Twitter написав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Володимиром Зеленським, у ході якої Білий дім підтвердить підтримку Вашингтоном суверенітету України та її прагнень до євроінтеграції.

Також Фокус у своїй статті розбирався, з чим Зеленський повернеться із США після довгоочікуваної зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні.