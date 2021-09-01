У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського і Байдена (відео, фото)
Переговори президентів пройдуть в Овальному кабінеті в Білому домі.
У Вашингтоні розпочалася офіційна зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.
Сьогодні трансляція зустрічі президентів США і України не буде доступна на прохання Білого дому. Таку інформацію повідомив журналіст Радіо Свобода. Президенти зроблять короткі заяви для представників ЗМІ.
Зустріч лідерів України та США проходить в Овальному кабінеті в Білому домі.
На офіційних переговорах Володимир Зеленський планує порушити тему російської військової агресії, запуску газопроводу "Північний потік-2", а також перспективи спільної оборони і продовження курсу реформ в Україні.
"У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться переговори в розширеному форматі, а також тет-а-тет", — йдеться в повідомленні офісу президента України.
Оновлене. Джо Байден привітав Володимира Зеленського і зазначив, що партнерство між Україною і США міцнішає, і стане ще міцнішим.
"Україна і США мають спільні цінності, і ми також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною", — заявив Джо Байден під час зустрічі в Білому домі.
Володимир Зеленський у короткій заяві нагадав президенту США Джо Байдену про ситуацію на Донбасі, де триває війна, і про те, що Україна втратила "15 тисяч кращих людей". Президент також подякував лідеру Білого дому за підтримку територіальної цілісності України, яка допомагає протистояти країні-агресору.
Зеленський також зазначив, що адміністрації Джо Байдена передали список усіх українських полонених, які перебувають на окупованих Росією територіях.
Телеканал ДОМ перед зустріччю опублікував кадри, на яких видно, як Володимир Зеленський прибув до Білого дому.
За даними журналістів, у складі української делегації будуть глава держави, глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр енергетики Герман Галущенко і заступник голови ОП Андрій Сибіга.
Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський представив США план трансформації України напередодні зустрічі з Джо Байденом. Глава держави в ході візиту в США оприлюднив план з 80 проектів, які потрібно реалізувати в країні за найближчі 5-10 років. Вартість амбітних проектів становить $277 млрд, до реалізації яких Володимир Зеленський запропонував американцям приєднатися.
Джо Байден, у свою чергу, напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про підтримку суверенітету України та її євроатлантичних прагнень. Президент США у своєму Twitter написав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Володимиром Зеленським, у ході якої Білий дім підтвердить підтримку Вашингтоном суверенітету України та її прагнень до євроінтеграції.
Також Фокус у своїй статті розбирався, з чим Зеленський повернеться із США після довгоочікуваної зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні.