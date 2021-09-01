"Онук став президентом": Зеленський розповів історію своєї родини, яка постраждала в Другій світовій війні
Президент також нагадав, що наші громадяни рятували євреїв від звірств нацистів, тому "ідеологія расизму та нетерпимості не має шансів в Україні".
Президент України Володимир Зеленський у рамках офіційного візиту в США відвідав Меморіальний музей Голокосту. Про це інформує пресслужба глави держави.
Виступаючи в Меморіальному музеї, Володимир Зеленський нагадав, що 1 вересня — особлива дата для Європи. 82 роки тому почалася Друга світова війна, що мала страшні наслідки.
"Нацизм. 82 роки тому він спробував поневолити людство і захопити світ. Він має багато синонімів. Смерть. Голод. Полон. Спалені міста. Спалені села. Спалені люди. Остарбайтери. Концтабори. І один з найжахливіших синонімів — Голокост. Його жертвами в Європі стали щонайменше шість мільйонів євреїв. Серед них — півтора мільйона, тобто кожен четвертий з України ", — підкреслив президент.
Володимир Зеленський розповів високопоставленим гостям історію своєї родини, яка також зіткнулася з жорстокістю нацистів у часи Другої світової війни.
За його словами, в Україні жила сім'я, а трьох з чотирьох братів розстріляли німецькі окупанти, які зайшли на українську землю. Четвертий брат був на фронті і пройшов усю Другу світову війну, зробивши свій внесок над перемогою над нацистською Німеччиною.
"У нього (четвертого брата — ред.) народився син. Через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років його онук став Президентом України. І зараз він стоїть перед вами", — додав Зеленський під оплески гостей.
Глава держави не сумнівається в тому, що ідеологія расизму та нетерпимості не має ніяких шансів в Україні, і найкращим доказом це є те, що громадяни обрали своїм президентом саме Володимира Зеленського.
У своєму виступі Володимир Зеленський нагадав, що 2689 українців мають почесне звання Праведників народів світу за порятунок євреїв від звірства нацистів.
"За кількістю тих, хто рятував євреїв ціною власного життя, Україна є четвертою країною на планеті Земля", — резюмував глава держави, виступаючи в Меморіальному музеї Голокосту.
Раніше Фокус розповідав, що в Білому домі розпочалася зустріч Зеленського і Байдена. Президенти зроблять короткі заяви для представників ЗМІ, після чого продовжать переговори за участю делегацій і тет-а-тет.
Також Фокус у своїй статті пояснював, чому зустріч Зеленського і Байдена проходить у невдалий час.