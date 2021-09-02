"Можливо все!": Зеленський зустрівся з гендиректором Apple і похвалився успіхами України

Виступаючи у Стенфордському університеті Зеленський запросив іноземних гостей в Україну, щоб вони своїми очима побачили останні досягнення нашої країни.

Україна стала першою країною в світі, яка має цифровий паспорт. Про це заявив Володимир Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті США.

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За його словами, головне кредо сучасної України — "можливо все", і як приклад президент навів себе.

"Чи міг я коли-небудь, простий хлопець з простої професорської родини, зі звичайного промислового міста на Сході України, уявити собі, що я буду виступати тут? Однак все можливо. Щоправда, як мінімум, потрібно було стати президентом України. Про що говорить той факт, що президентом став хлопець із простої родини? Правильно, можливо все! Це не тільки моє кредо, це й символ нашої сучасної України, про яку я хочу розповісти", — підкреслив Володимир Зеленський, виступаючи перед гостями.

Глава держави нагадав, що українці часто доводили людству, що можливо все, створюючи перший вертоліт, перший штучний супутник Землі та месенджер WhasApp. Нині, за словами Зеленського, Україна продовжує будувати літаки, вертольоти, танки, військово-морський флот в умовах військової агресії РФ.

"Україна будує демократичну, вільну, відкриту державу. Створює антикорупційну систему, унікальну систему електронного декларування чиновників, мінімізує вплив олігархів на економіку та політику, максимально спрощує ведення бізнесу, реформує банківський сектор, починає практику прозорих аукціонів на видобуток ресурсів, впроваджує корпоративне управління і запускає вперше за роки незалежності ринок землі", — продовжив Зеленський, перераховуючи успіхи України.

Президент також зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка впровадила цифровий паспорт. Підсумовуючи, Володимир Зеленський назвав головну мету України на найближчий час — 100% державних послуг у режимі онлайн і щоб громадяни могли голосувати через інтернет.

"Ми повертаємо своїх людей. Для нас дуже важливо повернути Крим і Донбас. Ми будемо незалежною, сильною, успішною країною і лідером Європи. Чому я впевнений в цьому? Не тому що все можливо. А тому що можливо все! Я запрошую вас в Україну, щоб на власні очі переконатися в цьому", — резюмував глава держави у своєму виступі.

[ + – ] Виступ Зеленського в Стенфордському університеті

Після виступу глава держави Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком. За його словами, американська корпорація своїм прикладом надихає всіх послідовників цифровізації.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", — написав президент у своєму Twitter-акаунті.

[ + – ] Зустріч Зеленського з Тімом Куком

Раніше Фокус підбив перші підсумки зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена, яка проходила вчора у Вашингтоні.

Також Фокус повідомляв про виступ Володимира Зеленського в Меморіальному музеї Голокосту. Президент України розповів історію своєї родини, яка постраждала від рук нацистських окупантів за часів Другої світової війни.