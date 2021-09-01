У Вашингтоні завершилася зустріч Зеленського і Байдена: перші підсумки (фото, відео)

Розмова президентів України і США тривала понад дві години. На сайті ОП вже опубліковано спільну заяву зі стратегічного партнерства.

У середу, 1 вересня, в Білому домі відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. Вона тривала понад дві години. Фокус зібрав всі головні заяви, що пролунали в її ході.

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Так, за пару годин до початку зустрічі на сторінці Джо Байдена в Twitter з'явилося повідомлення, в якому американський лідер заявив, що з нетерпінням чекає можливості зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб висловити прихильність США суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичному курсу України.

На початку самої зустрічі двох лідерів на акаунті Володимира Зеленського з'явився у відповідь твіт, у якому президент України заявив, що на порядку денному — питання безпеки, в тому числі й енергетичної, і поновлення стратегічного партнерства. Український лідер подякував керівнику США за підтримку територіальної цілісності України і сприяння в боротьбі з російською агресією.

"Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО", — зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Байдена: що сказав президент США

Під час вступної промови перед початком закритої частини зустрічі Байден підкреслив, що в період святкування 30-річчя незалежності партнерство між Україною і США міцніше, ніж будь-коли.

"І стане ще міцніше. В України та США спільні цінності. І ми також віддані нашій довгостроковій меті — підтримувати цілісність, свободу та мир в Європі", — зазначив Байден.

Президент США підкреслив, що в ході зустрічі лідери країн обговорять, як Вашингтон може продовжувати підтримувати Україну в питаннях проведення демократичних реформ і її інтеграції в Європу.

"Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічні оборонні межі й надаємо пакет допомоги на суму 60 млн доларів", — зазначив Байден.

Також президент США підкреслив, що Вашингтон підтримує кліматичні цілі України та запевнив, що в ході розмови лідери піднімуть тему протидії коронавірусу.

"У нас також буде можливість поговорити про інші питання, в тому числі — про мій виступ перед Радою. І я сподіваюся, що в мене буде знову можливість відвідати Україну", — резюмував Байден.

Зустріч Зеленського і Байдена: що сказав президент України

Володимир Зеленський же під час вступного слова подякував американському колезі за зустріч, підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, передані Києву дози вакцин від коронавірусу й надані 60 млн доларів допомоги. Також український лідер виразив співчуття у зв'язку із загибеллю американських військових в Афганістані.

"Ми це точно розуміємо, тому що у нас восьмий рік йде війна на Донбасі. Ми втратили кращих 15 тисяч людей", — зазначив Зеленський.

Головними напрямками їхньої розмови український лідер назвав питання безпеки, в тому числі — на Донбасі, у Криму та в Чорноморському регіоні.

"Важливим питанням є і енергетична безпека для України — та й для всієї Європи — через запуск "Північного потоку-2". Також хотіли б обговорити з Байденом питання ролі України в НАТО. І те, як США можуть бути залучені до вирішення конфлікту на Донбасі", — зазначив Зеленський.

Крім того, розповів український лідер, його команда розробила план трансформації економіки України, і він хотів би обговорити роль США в підтримці цієї ініціативи.

"І останнє, дуже чутливе питання — ми підготували списки полонених на Донбасі, в Криму і в РФ. Їх близько 450 осіб. Хотів би обговорити, яку роль і яку допомогу може надати США в цьому питанні", — резюмував Зеленський.

[ + – ] Зустріч Байдена і Зеленського: виступ президентів США і України перед закритою частиною

Зустріч Байдена і Зеленського: Україна й США прийняли спільну заяву

Під час закритої частини зустрічі на сайті Офісу президента з'явився текст спільної заяви США й України зі стратегічного партнерства. У ній підкреслюється, що країни активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яку переорієнтують і забезпечать ресурсами для подолання викликів 21 століття.

Документ складається з 5 детальних блоків:

Безпека й оборона. Демократія, правосуддя і права людини. Енергетична безпека та клімат. Економічне зростання і процвітання. Протидія пандемії і гуманітарна допомога.

Повний його текст доступний за посиланням.

[ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні [ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні Фото: прес-служба ОП [ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні [ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні [ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена в Вашингтоні Фото: прес-служба ОП

Після зустрічі президенти України та США не дали спільну пресконференцію, а Володимир Зеленський разом із кортежем відправився в сторону Капітолію.

[ + – ] Кортеж Зеленського покинув Білий дім

Відзначимо, в окремому матеріалі Фокус розбирався, чим для України може обернутися зустріч Байдена і Зеленського і з чим український лідер може повернутися на Батьківщину.