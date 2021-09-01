В Вашингтоне завершилась встреча Зеленского и Байдена: первые итоги (фото, видео)
Разговор президентов Украины и США продлился более двух часов. На сайте ОП уже опубликовано совместное заявление по стратегическому партнерству.
В среду, 1 сентября, в Белом доме состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Она длилась более двух часов. Фокус собрал все главные заявления, прозвучавшие в ее ходе.
Так, за пару часов до начала встречи на странице Джо Байдена в Twitter появилось сообщение, в котором американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы выразить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическому курсу Украины.
В начале самой встречи двух лидеров на аккаунте Владимира Зеленского появился ответный твит, в котором президент Украины заявил, что в повестке разговора — вопросы безопасности, в том числе и энергетической, и обновления стратегического партнерства. Украинский лидер поблагодарил руководителя США за поддержку территориальной целостности Украины и содействие в борьбе с российской агрессией.
"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", — отметил Зеленский.
Во время вступительной речи перед началом закрытой части встречи Байден подчеркнул, что в период празднования 30-летия независимости партнерство между Украиной и США крепче чем когда-либо.
"И станет еще крепче. У Украины и США общие ценности. И мы также преданы нашей долгосрочной цели — поддерживать целостность, свободу и мир в Европе", — отметил Байден.
Президент США подчеркнул, что в ходе встречи лидеры стран обсудят как Вашингтон может продолжать поддерживать Украину в вопросах проведения демократических реформ и ее интеграции в Европу.
"Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства между нашими странами. Мы также создали новые стратегические оборонные рамки и предоставляем пакет помощи на сумму 60 млн долларов", — отметил Байден.
Также президент США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает климатические цели Украины и заверил, что в ходе разговора лидеры поднимут тему противодействия коронавирусу.
"У нас также будет возможность поговорить о других вопросах, в том числе — о моем выступлении перед Радой. И я надеюсь, что у меня будет снова возможность посетить Украину", — резюмировал Байден.
Во время закрытой части встречи на сайте Офиса президента появился текст совместного заявления США и Украины по стратегическому партнерству. В нем подчеркивается, что страны активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которую переориентируют и обеспечат ресурсами для преодоления вызовов 21 века.
Документ состоит из 5 детальных блоков:
- Безопасность и оборона.
- Демократия, правосудие и права человека.
- Энергетическая безопасность и климат.
- Экономический рост и процветание.
- Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.
Полный его текст доступен по ссылке.
После встречи президенты Украины и США не дали совместной пресс-конференции, а Владимир Зеленский вместе с кортежем отправился в сторону Капитолия.
Отметим, в отдельном материале Фокус разбирался, чем для Украины может обернуться встреча Байдена и Зеленского и с чем украинский лидер может вернуться на Родину.