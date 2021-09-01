В Вашингтоне завершилась встреча Зеленского и Байдена: первые итоги (фото, видео)

Разговор президентов Украины и США продлился более двух часов. На сайте ОП уже опубликовано совместное заявление по стратегическому партнерству.

В среду, 1 сентября, в Белом доме состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Она длилась более двух часов. Фокус собрал все главные заявления, прозвучавшие в ее ходе.

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Так, за пару часов до начала встречи на странице Джо Байдена в Twitter появилось сообщение, в котором американский лидер заявил, что с нетерпением ждет возможности встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы выразить приверженность США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическому курсу Украины.

В начале самой встречи двух лидеров на аккаунте Владимира Зеленского появился ответный твит, в котором президент Украины заявил, что в повестке разговора — вопросы безопасности, в том числе и энергетической, и обновления стратегического партнерства. Украинский лидер поблагодарил руководителя США за поддержку территориальной целостности Украины и содействие в борьбе с российской агрессией.

"Вместе будем двигаться вперед путем интеграции в ЕС и НАТО", — отметил Зеленский.

Во время вступительной речи перед началом закрытой части встречи Байден подчеркнул, что в период празднования 30-летия независимости партнерство между Украиной и США крепче чем когда-либо.

"И станет еще крепче. У Украины и США общие ценности. И мы также преданы нашей долгосрочной цели — поддерживать целостность, свободу и мир в Европе", — отметил Байден.

Президент США подчеркнул, что в ходе встречи лидеры стран обсудят как Вашингтон может продолжать поддерживать Украину в вопросах проведения демократических реформ и ее интеграции в Европу.

"Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства между нашими странами. Мы также создали новые стратегические оборонные рамки и предоставляем пакет помощи на сумму 60 млн долларов", — отметил Байден.

Также президент США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает климатические цели Украины и заверил, что в ходе разговора лидеры поднимут тему противодействия коронавирусу.

"У нас также будет возможность поговорить о других вопросах, в том числе — о моем выступлении перед Радой. И я надеюсь, что у меня будет снова возможность посетить Украину", — резюмировал Байден.

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Во время закрытой части встречи на сайте Офиса президента появился текст совместного заявления США и Украины по стратегическому партнерству. В нем подчеркивается, что страны активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которую переориентируют и обеспечат ресурсами для преодоления вызовов 21 века.

Документ состоит из 5 детальных блоков:

Безопасность и оборона. Демократия, правосудие и права человека. Энергетическая безопасность и климат. Экономический рост и процветание. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

Полный его текст доступен по ссылке.

После встречи президенты Украины и США не дали совместной пресс-конференции, а Владимир Зеленский вместе с кортежем отправился в сторону Капитолия.

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Отметим, в отдельном материале Фокус разбирался, чем для Украины может обернуться встреча Байдена и Зеленского и с чем украинский лидер может вернуться на Родину.