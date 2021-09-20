Apple активувала останню версію iOS 15: що слід знати користувачам про нову ОС

Починаючи з сьогоднішнього дня, користувачі зможуть завантажувати найновіше програмне забезпечення на свої пристрої Apple.

20 вересня компанія Apple запропонувала користувачам оновити ОС на їхніх пристроях до 15-ої версії. Ми розповімо про новинки, які для нас приготували програмісти.

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Як оновити ОС до версії iOS 15 на iPhone та iPad

Журналісти washingtonpost.com рекомендують переконатися, що ваш телефон оновлений до версії iOS 14.8, нагадуючи, що раніше у вересні Apple випустила важливе оновлення для системи безпеки після того, як дослідники заявили, що виявили експлойт, який можна використовувати для злому пристроїв компанії.

"Однак поспішати з оновленням до iOS 15 не варто. Розробники й тестувальники загальнодоступної бета-версії протягом декількох місяців "випробовували" операційну систему і винесли вердикт — помилки неминучі. Краще почекати кілька тижнів до першого оновлення, щоб уникнути збоїв, проте ризики повинні бути мінімальними, якщо ви не можете чекати", — пише ЗМІ.

Якщо ви вирішили оновитися, то спочатку рекомендується зробити резервну копію на випадок, якщо щось піде не так. Вам не потрібно платити за iCloud, щоб регулярно робити резервні копії, ви можете зробити їх через iTunes на комп'ютері.

Перейдіть в Установки → Загальні → Оновлення ПЗ і почніть установку.

Нові функції iOS 15

Виділення тексту на фото

Тепер користувачі зможуть виділяти текст на зображенні в програмі "Фотографії". Наприклад, ви сфотографували машину, яка пошкодила ваше авто, і зникла з місця ДТП. Натиснувши на ту частину зображення, де видно номер, ви можете виділити його і скопіювати, а потім внести в рядок пошукової системи. Передбачені параметри для копіювання, пошуку, перекладу і публікації.

Дзвінок із FaceTime на Zoom

Почавши відеоконференцію в FaceTime, ви можете надіслати посилання на веб-сайт Zoom тим друзям, колегам або членам сім'ї, у яких немає пристрою Apple. Вони можуть приєднатися до дзвінка через десктопну версію Zoom.

Функція Focus

Focus — це інструмент, що дозволяє блокувати спілкування з людьми або спливаючі повідомлення додатків в залежності від того, чим ви займаєтеся, наприклад, працюєте, спите або проводите час з сім'єю. Це розширення існуючої опції "Не турбувати", і його можна встановити за замовчуванням або скоригувати налаштування під себе. Focus здатний передати повідомлення в Slack тим користувачам, які вирішили вас потурбувати. Вони отримають повідомлення про те, що ви недоступні.

Оновлена версія браузера Safari

Після більш ніж 10-ти років "життя" у верхній частині веб-сторінок, Apple вирішила перемістити адресний рядок Safari в нижню частину екрану. Вона тепер виконує роль панелі вкладок і дозволяє перегортати відкриті веб-сторінки пальцем у будь-якому напрямку. Налаштувати браузер можна таким чином: Налаштування → Safari → Виберіть → Одна вкладка.

Є й інші, досконаліші функції Safari, наприклад, розподіл різних вкладок по групах.

Додаток Погода

Додаток має карту температури, клацнувши по якій, ви можете перемкнути її, щоб дізнатися про якість повітря навколо вас. Apple також додала безліч погодних даних — напрямок вітру і видимість, ймовірність випадання опадів, їхня прогнозована кількість.

Старі контакти

Apple приєдналася до Facebook і Google і додала функцію "старий контакт". Справа в тому, що раніше було практично неможливо отримати доступ до iPhone коханої людини в разі його смерті. Нова функція дозволить додати контакт людини, який зможе отримати доступ до ваших даних після демонстрації свідоцтва про смерть зі свого пристрою.

Нова Siri, приховування IP і ще пара сюрпризів

Персональний помічник Siri працюватиме, навіть якщо у вас немає підключення до Інтернету, але його функціонал буде обмежений.

Ви зможете приховати свою IP-адресу, місце розташування і відкритий статус від відправників електронної пошти.

Додаток "Фотографії" розпізнаватиме об'єкти на зображеннях і шукатиме їх (наприклад твори мистецтва, види тварин і рослин).

У Memoji також з'являться нові деталі для більшої персоніфікації.

Користувачі отримають можливість групувати повідомлення в дайджести, щоб скоротити кількість повідомлень і знаходити втрачені або вкрадені пристрої, навіть якщо вони вимкнені.

Раніше ми повідомляли про те, що компанії Apple і Google заблокували додаток "Розумного голосування" — стратегії, яку просуває опозиційний політик Олексій Навальний.