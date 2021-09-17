Google та Apple видалили додаток "Навальний" напередодні виборів до Держдуми РФ

Соратники Олексія Навального просували технологію "Розумного голосування", закликаючи порушити монополію партії "Єдина Росія".

Компанії Google та Apple видалили додаток "Навальний" із фірмових магазинів Google Play та AppStore напередодні виборів до Державної думи Росії. Про це "Команда Навального" повідомила в Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ще 16 вересня додаток "Навальний" був доступний для скачування, тепер його не вдається знайти в згаданих сервісах. Програма містила технологію "Розумне голосування", розроблену в 2019 році прихильниками опозиціонера Олексія Навального, офіційно її представили 3 вересня перед Єдиним днем голосування. Як пише DW, проєкт пропонує росіянам вказати регіон та адресу, щоб визначити головного противника партії "Єдина Росія", за якого рекомендується голосувати на виборах.

РБК пише, що 20 серпня Роскомнадзор вимагав від Google та Apple прибрати додаток з онлайн-магазинів, посилаючись на рішення Генпрокуратури обмежити доступ до ресурсів, пов'язаних із Фондом боротьби з корупцією — організацією, створеною Олексієм Навальним і визнаною в РФ екстремістською. 16 вересня юристи Apple відвідали засідання комісії Ради Федерації з втручання у вибори, проте за словами заступника голови Роскомнадзора Вадима Суботіна, не пояснили, чому не видалили додаток. Тоді ж перший заступник керівника міжнародного комітету Володимир Джабаров пригрозив компаніям санкціями, аж до кримінальних.

Того ж дня Вадим Суботін заявив про намір оштрафувати Apple та Google за невиконання вимоги про блокування "Навального". 9 вересня Роскомнадзор вимагав, щоб іноземні компанії усунули можливість обходу блокування програми з блоком "Розумне голосування". До того ж, ще раніше Арбітражний суд в Москві заборонив Google і "Яндексу" показувати результати за пошуковим запитом "розумне голосування". Російська компанія відразу ж виконала судову вимогу.

Варто зазначити, що із 17 по 19 вересня в Росії пройдуть вибори до Держдуми, одночасно з цим громадянам потрібно проголосувати за регіональних депутатів. У нижню палату парламенту повинні пройти 225 осіб за списками і стільки ж за одномандатними округами. Вперше учасниками російських виборів стали жителі окупованого Донбасу, які отримали громадянство РФ.

Писали також, що Європейський союз може не визнати новий склад Держдуми РФ за підсумками виборів. Депутати ухвалили резолюцію, згідно з якою Росію можуть відсторонити від участі в міжнародних асамблеях, враховуючи Раду Європи, в разі порушень під час голосування.