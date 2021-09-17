Google и Apple удалили приложение "Навальный" накануне выборов в Госдуму РФ

Соратники Алексея Навального продвигали технологию "Умного голосования", призывая нарушить монополию партии "Единая Россия".

Компании Google и Apple удалили приложение "Навальный" из фирменных магазинов Google Play и AppStore накануне выборов в Государственную думу России. Об этом "Команда Навального" сообщила в Instagram.

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Еще 16 сентября приложение "Навальный" было доступно для скачивания, теперь его не удается найти в упомянутых сервисах. Программа содержала технологию "Умное голосование", разработанную в 2019 году сторонниками оппозиционера Алексея Навального, официально ее представили 3 сентября перед Единым днем голосования. Как пишет DW, проект предлагает россиянам указать регион и адрес, чтобы определить главного противника партии "Единая Россия", за которого рекомендуется голосовать на выборах.

РБК пишет, что 20 августа Роскомнадзор потребовал от Google и Apple убрать приложение из онлайн-магазинов, ссылаясь на решение Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанных с Фондом борьбы с коррупцией — организацией, созданной Алексеем Навальным и признанной в РФ экстремистской. 16 сентября юристы Apple посетили заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы, однако по словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, не объяснили, почему не удалили приложение. Тогда же первый заместитель руководителя международного комитета Владимир Джабаров пригрозил компаниям санкциями, вплоть до уголовных.

В тот же день Вадим Субботин заявил о намерении оштрафовать Apple и Google за невыполнение требования о блокировке "Навального". 9 сентября Роскомнадзор потребовал, чтобы иностранные компании устранили возможность обхода блокировки приложения с блоком "Умное голосование". Вдобавок, еще ранее Арбитражный суд в Москве запретил Google и "Яндексу" показывать результаты по поисковому запросу "умное голосование". Российская компания сразу же выполнила судебное требование.

Стоит отметить, что с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму, одновременно с этим гражданам предстоит проголосовать за региональных депутатов. В нижнюю палату парламента должны пройти 225 человек по спискам и столько же по одномандатным округам. Впервые участниками российских выборов стали жители оккупированного Донбасса, которые получили гражданство РФ.

Писали также, что Европейский союз может не признать новый состав Госдумы РФ по итогам выборов. Депутаты приняли резолюцию, согласно которой Россию могут отстранить от участия в международных ассамблеях, включая Совет Европы, в случае нарушений во время голосования.