ЕС должен быть готов не признать Госдуму РФ после выборов, - резолюция Европарламента

Депутаты считают, что в случае выявления фальсификаций Россию должны отстранить от участия в Совете Европы и других международных парламентских ассамблеях.

Европейский парламент принял резолюцию касательно России, в которой государство в условиях президентства Владимира Путина называется "застойной авторитарной клептократией". Также парламентарии призвали ЕС не признавать результаты грядущих выборов в Госдуму РФ, если избирательный процесс не будет честным. Об этом говорится на сайте Европарламента.

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"Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европейский парламент ясно дает понять, что он проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина. Последнее, по мнению парламента, представляет собой "застойную авторитарную клептократию во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов", — сообщила пресс-служба органа.

Также парламент призвал ЕС установить союз с США и другими единомышленниками, чтобы "уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии во всем мире". По мнению депутатов, сотрудничество должно предусматривать санкции, противодействие незаконным финансовым потокам и поддержку активистов-правозащитников.

Помимо этого парламентарии призвали ЕС продолжать поддерживать страны "Восточного партнерства", такие как Украина и Грузия, в условиях российской агрессии.

"Внешняя политика президента Путина явно агрессивная и ревизионистская, поскольку он хочет, чтобы его считали защитником интересов России, и пытается получить контроль над территориями, которые, по его мнению, были потеряны после распада Советского Союза и за его пределами", — гласит текст резолюции.

В документе говорится и о том, что Евросоюзу необходимо уменьшить зависимость от российского газа, нефти и другого сырья, по крайней мере, пока президент Путин находится у власти.

Депутаты Европарламента также хотят, чтобы ЕС вел усиленную борьбу с отмыванием денег из России и выявлял на своей территории финансовые активы, связанные с режимом Путина и российскими олигархами.

В конце резолюции парламентарии потребовали, чтобы ЕС был готов не признать российский парламент, если на выборах, которые пройдут в сентября, будут выявлены нарушения международного права и принципов демократии.

Соответствующие требования были выдвинуты в том числе и с учетом оккупацией Крыма, а также вооруженной агрессией на Донбассе.

"Если парламентские выборы в России на этой неделе будут признаны фальсифицированными, ЕС не должен признавать российскую Думу и должен потребовать отстранения страны от участия в международных парламентских ассамблеях, в том числе в Совете Европы. Продолжающиеся репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции, свободных СМИ и НПО подрывают легитимность и справедливость этих выборов. У российского народа должно быть право выбора, и его выбор должен уважаться, как и в любой другой демократической стране", — заявил докладчик Андрюс Кубилюс (Литва) после голосования.

Эту резолюцию поддержали 494 депутата, 103 выступили против, 72 воздержались.

В ходе брифинга в четверг, 16 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятие этого документа, назвав его "жестким".

"Для нас очень важно, что документ отмечает невозможность возврата к нормальному сотрудничеству, то, что называют business as usual, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран "Восточного партнерства", к которым относится и Украина, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будет восстановлена в рамках международно признанных границ", — заявил дипломат.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резолюция может вызывать "только сожаление".

Напомним, весной этого года Европарламент принимал резолюцию с требованием отключить РФ от международной платежной системы SWIFT в случае полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Также Фокус сообщал, что в январе этот же европейский орган власти принял подобный документ, касающийся ареста оппозиционера Алексея Навального. Депутаты предложили заморозить трубопровод "Северный поток-2".