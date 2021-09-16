ЄС повинен бути готовий не визнати Держдуму РФ після виборів, — резолюція Європарламенту

Депутати вважають, що в разі виявлення фальсифікацій Росію повинні усунути від участі в Раді Європи та інших міжнародних парламентських асамблеях.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо Росії, у якій держава в умовах президентства Володимира Путіна називається "застійною авторитарною клептократією". Також парламентарії закликали ЄС не визнавати результати майбутніх виборів у Держдуму РФ, якщо виборчий процес не буде чесним. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

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"Оцінюючи стан відносин між ЄС і Росією, Європейський парламент явно дає зрозуміти, що він бачить відмінність між російським народом і режимом президента Володимира Путіна. Останнє, на думку парламенту, є "застійною авторитарною клептократією на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів", — повідомила пресслужба органу.

Також парламент закликав ЄС встановити союз із США та іншими однодумцями, щоб "врівноважити зусилля Росії і Китаю щодо ослаблення демократії в усьому світі". На думку депутатів, співпраця повинна передбачати санкції, протидію незаконним фінансовим потокам і підтримку активістів-правозахисників.

Крім цього, парламентарії закликали ЄС продовжуватиме підтримувати країни "Східного партнерства", такі як Україна і Грузія, в умовах російської агресії.

"Зовнішня політика президента Путіна явно агресивна і ревізіоністська, оскільки він хоче, щоб його вважали захисником інтересів Росії, і намагається отримати контроль над територіями, які, на його думку, були втрачені після розпаду Радянського Союзу і за його межами", — свідчить текст резолюції .

У документі йдеться і про те, що Євросоюзу необхідно зменшити залежність від російського газу, нафти та іншої сировини, принаймні поки президент Путін перебуває при владі.

Депутати Європарламенту також хочуть, щоб ЄС вів посилену боротьбу з відмиванням грошей з Росії і виявляв на своїй території фінансові активи, пов'язані з режимом Путіна і російськими олігархами.

У кінці резолюції парламентарії зажадали, щоб ЄС був готовий визнати російський парламент, якщо на виборах, які пройдуть у вересні, будуть виявлені порушення міжнародного права і принципів демократії.

Відповідні вимоги були висунуті зокрема і з урахуванням окупації Криму, а також збройної агресії на Донбасі.

"Якщо парламентські вибори в Росії на цьому тижні будуть визнані фальсифікованими, ЄС не повинен визнавати російську Думу і повинен вимагати відсторонення держави від участі в міжнародних парламентських асамблеях, зокрема в Раді Європи. Тривалі репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції, вільних ЗМІ і НВО підривають легітимність і справедливість цих виборів. У російського народу повинне бути право вибору, і його вибір повинен поважатися, як і в будь-якій іншій демократичній країні", — заявив доповідач Андрюс Кубілюс (Литва) після голосування.

Цю резолюцію підтримали 494 депутати, 103 виступили проти, 72 утрималися.

У ході брифінгу в четвер, 16 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення цього документа, назвавши його "жорстким".

"Для нас дуже важливо, що документ зазначає неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають business as usual, поки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн "Східного партнерства", до яких відноситься й Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не буде відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів", — заявив дипломат.

У свою чергу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що резолюція може викликати "тільки жаль".

Нагадаємо, навесні цього року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою відключити РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

Також Фокус повідомляв, що в січні цей же європейський орган влади ухвалив подібний документ, що стосується арешту опозиціонера Олексія Навального. Депутати запропонували заморозити трубопровід "Північний потік-2".