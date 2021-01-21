Європарламент ухвалив резолюцію щодо Навального: звільнити опозиціонера і заморозити "ПП-2"

Євродепутати закликали критично переглянути відносини з Росією на різних зовнішньополітичних платформах.

У четвер, 21 січня, Європарламент ухвалив резолюцію у зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію підтримав 581 євродепутат, проти проголосували 50, утримались — 44.

Зокрема, Рада ЄС закликає ввести санкції проти російських олігархів, найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, пропагандистів у ЗМІ. Пропонується заморозити їх активи в ЄС, заборонити їм поїздки до ЄС і поширити санкції на їх найближчих родичів.

Крім того, євродепутати закликають ЄС критично переглянути відносини з Росією на різних зовнішньополітичних платформах. Зокрема, вони вимагають негайно припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Резолюція закликає владу РФ негайно звільнити Навального, а також засуджує політично мотивовані репресії. У резолюції дії Росії розцінені як недоречні для члена Ради Європи та ОБСЄ.

Також від РФ вимагають провести розслідування та притягнути до відповідальності винних в отруєнні Навального.

Резолюція із закликом до Ради ЄС носить рекомендаційний характер.

До речі, канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно заявила, що її принципова позиція з питання "Північного потоку-2" не змінилася після отруєння й арешту Олексія Навального. Вона продовжує вважати будівництво газопроводу економічним проєктом.

Нагадаємо: Олексія Навального затримали відразу після його прибуття в Росію. Його намагалися отруїти і в критичному стані відправляли лікувати до Німеччини. Після затримання, політик заявляв про те, що інакше вчинити не міг.

Раніше добудову "Північного потоку-2" зупинила група екоактивістів у Німеччині. Вони подали скаргу на дозвіл будівництва газопроводу у водах країни.

Повідомлялося, що німецька компанія Bilfinger SE вийшла з проєкту будівництва газопроводу.