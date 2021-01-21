Задержание Навального не повод останавливать "Северный поток - 2", – Меркель

Канцлер Германии продолжает считать строительство газопровода экономическим проектом.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее принципиальная позиция по вопросу "Северного потока-2" не изменилась после отравления и ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального. Она продолжает считать строительство газопровода экономическим проектом.

Об этом передает Укринформ.

"Моё принципиальное отношение к проекту "Северный поток-2" не изменилось", – сказала канцлер.

Она добавила, что ситуация с Алексеем Навальным "может играть роль", но это не повод остановить проект. По ее словам, Германия будет требовать освобождения российского оппозиционера.

Глава немецкого правительства также подчеркнула, что для неё "было важно, чтобы Украина получила газовый контракт".

Кандидат на пост госсекретаря США в новой администрации Энтони Блинкен недавно заявил, что президент Джо Байден выступает против строительства "Северного потока-2". По его словам, Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить строительство объекта, а в противном случае прибегнет к "инструментам, которые ранее не использовались".

"Нужно говорить о том, какие экономические отношения с Россией в газовой сфере приемлемы и какие — нет …, какая зависимость допустима", – разъяснила свою позицию Меркель.

Она также прогнозирует, что с администрацией Байдена у Германии могут быть разногласия и по другим вопросам. В качестве примера она сказала, что "всегда была против поставок определенных видов оружия Украине".

Напомним, что 19 января немецкий концерн Bilfinger SE прекратил свое участие в проекте "Северный поток – 2", несмотря на то, что у него было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 миллионов евро.

Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

В тот же день российский газовый монополист "Газпром" впервые заявил о возможной остановке проекта "Северный поток – 2" в "исключительных обстоятельствах".

В ЕС также призвали ввести санкции против лиц, которые принимали и выполняли решение о заключении Алексея Навального и пригрозили России отказом от "Северного потока-2".