Джо Байден потребует прекратить строительство "Северного потока – 2"

Вашингтон будет уговаривать своих партнеров прекратить строительство трубопровода. В противном случае новая власть прибегнет к "инструментам, которые ранее не использовались".

Избранный президент США Джо Байден, который 20 января вступит в должность, выступает против строительства "Северного потока-2". Об этом во вторник, 19 января, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен.

"Избранный президент полностью согласен с вами, что "Северный поток – 2" – это плохая идея", – заявил он, обращаясь к одному из сенаторов во время слушаний в комитете по иностранным делам сената.

По его словам, Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить строительство объекта.

Блинкен добавил, что если эти меры не принесут никакого результата, то Соединенным Штатам придется прибегнуть к инструментам, которые ранее не использовались.

"Северный поток – 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море.

Напомним, что 19 января немецкий концерн Bilfinger SE прекратил свое участие в проекте "Северный поток – 2", несмотря на то, что у него было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 миллионов евро.

Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

В тот же день российский газовый монополист "Газпром" впервые заявил о возможной остановке проекта "Северный поток – 2" в "исключительных обстоятельствах".

Если строительство не прекратится, его могут завершить до конца 2021 года.