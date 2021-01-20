Джо Байден вимагатиме припинити будівництво "Північного потоку-2"

Вашингтон буде вмовляти своїх партнерів припинити будівництво трубопроводу. Інакше нова влада вдасться до "інструментів, які раніше не використовувалися".

Обраний президент США Джо Байден, який 20 січня обійме посаду, виступає проти будівництва "Північного потоку-2". Про це у вівторок, 19 січня, заявив кандидат на пост держсекретаря США Ентоні Блінкен.

"Обраний президент повністю згоден з вами, що "Північний потік-2" — це погана ідея", — заявив він, звертаючись до одного з сенаторів під час слухань у комітеті із закордонних справ сенату.

За його словами, Вашингтон буде прагнути переконати зарубіжних партнерів припинити будівництво обʼєкта.

Блінкен додав, що якщо ці заходи не принесуть ніякого результату, то Сполученим Штатам доведеться вдатися до інструментів, які раніше не використовувалися.

"Північний потік-2" — експортний газопровід з Росії до Європи через Балтійське море.

Нагадаємо, що 19 січня німецький концерн Bilfinger SE припинив свою участь у проєкті "Північний потік-2", незважаючи на те, що у нього було підписано кілька контрактів з оператором газопроводу загальною сумою 15 мільйонів євро.

Причиною виходу з угоди стали можливі санкції США, які могли вдарити по компанії через кілька тижнів.

Того ж дня російський газовий монополіст "Газпром" уперше заявив про можливу зупинку проєкту "Північний потік-2" за "виняткових обставин".

Якщо будівництво не припиниться, його можуть завершити до кінця 2021 року.