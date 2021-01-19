"Из-за возможных санкций США": немецкая компания покинула проект "Северный поток-2", - СМИ

У концерна Bilfinger SE было подписано несколько контрактов с оператором газопровода на общую сумму 15 млн евро.

Немецкое издание Bild сообщило, что недавно первая немецкая компания, Bilfinger SE, объявила о своем выходе из строительства трубопровода "Северный поток-2". Об этом свидетельствуют письма концерна, которые якобы оказались в распоряжении журналистов. Причиной выхода из сделки стали возможные санкции США, которые могли ударить по компании через несколько недель.

Так, компания якобы отправила США два письма, в которых проинформировала, что собирается придерживаться "Закона о защите европейской энергетической безопасности", а все партнерские отношения и контракты с Nord Stream 2 AG разрываются.

Компания Bilfinger SE является поставщиком промышленных услуг. Она зарегистрирована в немецком городе Мангейме. По информации Bild, ее годовой оборот в 2019 году составил 4,3 млрд евро.

У Bilfinger SE было несколько контрактов с оператором трубопровода Nord Stream 2 AG на сумму в 15 миллионов евро. В частности, компания должна была "разработать, поставить и ввести в эксплуатацию системы безопасности газопровода".

Также у Bilfinger SE было соглашение с россиянами касательно "проектирования, поставки, монтажа и введения в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на резервном природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт" в коммуне Любмин, где должна была появиться немецкая точка выхода трубопровода.

"Северный поток-2" – газовый трубопровод, который проходит в территориальных водах Германии, Дании, Норвегии и других стран. Проект создают с целью уменьшения зависимости России от транзита газа в Европу через территорию Украины.

Отметим, 17 января о выходе из проекта заявила швейцарская компания Zurich Insurance Group AG, которая должна была обеспечить страховку газопровода. Причиной такого решения также стали возможные санкции со стороны США.

19 января 2021 года стало известно, что в российском "Газпроме" допустили возможность прекращения строительства "Северного потока-2". Однако накануне представители "Газпрома" говорили о намерении завершить строительство трубопровода "как только это станет разумно возможным".

Ожидается, что Госдепартамент США вскоре выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают "трубопроводу Россия – Германия". В отчете могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Недавно экологи приостановили прокладку газопровода в водах Германии: две группы эко-активистов подали жалобу в морское управление Германии BSH.