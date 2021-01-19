Газпром допускает, что проект "Северный поток – 2" может быть прекращен

Главные риски для строящегося трубопровода "Газпром" связывает с политическим давлением.

Российский газовый монополист "Газпром" опубликовал проспект размещения евробондов. В нем он информирует потенциальных инвесторов, что при реализации крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток – 2", "мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах". Такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта, заявила компания.

Согласно правилам фондового рынка, до размещения долговых бумаг компании обязаны предупреждать инвесторов о возможных рисках. Именно это и сделал "Газпром", сообщило Reuters .

Если проект остановят, предупреждает "Газпром", то он него могут потребовать выплаты компенсаций: штрафов, сборов за аннулирование и других платежей. Может возникнуть и потребность в создании существенных резервов, чтобы сдержать обесценивание инвестиций.

Вместе с тем, накануне представители "Газпром" говорили о намерении завершить строительство трубопровода, "как только это станет разумно возможным".

В тот же день официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца.

Ожидается, что Госдепартамент США вскоре выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают "трубопроводу Россия – Германия". В отчете могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Недавно экологи приостановили прокладку газопровода в водах Германии: две группы эко-активистов подали жалобу в морское управление Германии BSH.

17 января о выходе из проекта заявила швейцарская компания Zurich Insurance Group AG, которая должна была обеспечить страховку газопровода. Причина – возможное введение санкций от США.