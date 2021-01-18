США готовят санкции против судна, которое строит "Северный поток-2", – СМИ

США уже уведомили о санкциях правительство Германии и других европейских партнеров.

Во вторник, 19 января, США планируют ввести санкции в отношении ведущего укладку российского газопровода "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельцев.

Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Также санкции будут введены против компании собственника судна – КВТ-Рус.

По данным СМИ, США уже уведомили о санкциях правительство Германии и других европейских партнеров.

Издание отмечает, что США впервые не просто угрожают задействованным в проекте компаниям ограничительными мерами, но и вводят их.

К слову, "Фортуна" стала основным кандидатом на достройку трубопровода в последние недели, до этого считалось, что работами займется трубоукладчик "Академик Черский".

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США вскоре выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают "трубопроводу Россия – Германия". В отчете могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Недавно экологи приостановили прокладку газопровода в водах Германии: две группы эко-активистов подали жалобу в морское управление Германии BSH.

Вчера, 17 января о выходе из проекта заявила швейцарская компания Zurich Insurance Group AG, которая должна была обеспечить страховку газопроводу. Причина – возможное введение санкций от США.

Ранее норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать проект из-за возможных санкций США.

Британский депутат также призвал правительство Британии ввести санкции против компаний, учувствовавших в постройке газопровода.

Северный поток-2 – газовый трубопровод, который проходит в территориальных водах Германии, Дании, Норвегии и других стран. Проект создают с целью уменьшения зависимости России от транзита газа в Европу через территорию Украины.