США готують санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2", — ЗМІ

США вже повідомили про санкції уряд Німеччини та інших європейських партнерів.

У вівторок, 19 січня, США планують ввести санкції щодо ведучого укладення російського газопроводу "Північний потік-2" судна "Фортуна" і його власників.

Про це пише німецька газета Handelsblatt з посиланням на свої джерела.

Також санкції будуть введені проти компанії власника судна — КВТ-Рус.

За даними ЗМІ, США вже повідомили про санкції уряд Німеччини та інших європейських партнерів.

Видання зазначає, що США вперше не просто загрожують залученим у проєкті компаніям обмежувальними заходами, а й вводять їх.

До слова, "Фортуна" стала основним кандидатом на добудову трубопроводу в останні тижні, до цього вважалося, що роботами займеться трубоукладач "Академік Черський".

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США незабаром випустить звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "трубопроводу Росія — Німеччина". У звіті можуть фігурувати компанії, що займаються страхуванням, прокладкою підводного трубопроводу і перевіркою будівельного обладнання проєкту.

Нещодавно екологи призупинили прокладення газопроводу у водах Німеччини: дві групи екоактивістів подали скаргу в морське управління Німеччини BSH.

Учора, 17 січня, про вихід з проєкту заявила швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG, яка повинна була забезпечити страхування газопроводу. Причина — можливе введення санкцій від США.

Раніше норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати проєкт через можливі санкції США.

Британський депутат також закликав уряд Британії ввести санкції проти компаній, брати участь у будівництві газопроводу.

Північний потік-2 — газовий трубопровід, який проходить у територіальних водах Німеччини, Данії, Норвегії та інших країн. Проєкт створюють з метою зменшення залежності Росії від транзиту газу в Європу через територію України.