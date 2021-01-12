Британский депутат назвал "Северный поток-2" опасным и попросил ввести санкции

Политик считает, что этот газопровод станет новым орудием шантажа Европы Россией.

Депутат британского парламента Дэниэл Кочински призвал правительство Великобритании ввести санкции против газопровода "Северного потока-2", назвав его "чрезвычайно опасным", передает РИА Новости.

"Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока – 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", – заявил парламентарий-консерватор во время выступления на слушаниях в палате общин с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.

По словам Кочински, газопровод представляет угрозу, потому что ведет напрямую в Россию в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

"Он (газопровод, – прим. ред) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц", –подчеркнул депутат.

Политик призвал министра проявить такую же смелость, как американцы, и выступить за безопасность, побудив немцев не ставить под угрозу партнеров по НАТО и ввести санкции против любой компании, которая участвует в строительстве, во имя "безопасности континента". Таким образом он намекнул на то, что в декабре прошлого года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Последний отрезок начнут монтировать с 15 января.

Трубопровод "Северный поток-2" может быть достроен уже до конца 2021 года. Строительство конструкции протяженностью 1230 километров достигло ключевого момента, когда были закончены работы в водах Германии. Теперь осталось завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.

Соединенные Штаты и ряд восточноевропейских стран считают, что "Северный поток-2" сделает Германию и Евросоюз слишком зависимыми от России. Американцы ввели новые санкции против СП-2 с 1 января 2021 года.