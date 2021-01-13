Перед уходом Трамп готов наказать участников строительства "Северного потока – 2"

Госдеп США предупредил европейские компании о готовящихся новых санкциях из-за строительства газопровода.

На днях Госдепартамент выпустит отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают "трубопроводу Россия – Германия". По словам источника агентства Reuters, в отчете могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой строительного оборудования проекта.

Все они могут оказаться под угрозой санкций США в соответствии с действующим законодательством, если они не прекратят работу.

В начале января Госдеп сообщил европейским компаниям, что они сталкиваются с риском санкций, поскольку уходящая администрация Трампа готовит последний раунд карательных мер против проекта. "Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно", – сказал источник в правительстве США на условиях анонимности.

1 января Сенат США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предполагает расширение санкций против "Северного потока – 2". Госдеп вводил новые санкции против проекта в октябре 2020 года.

Трубопровод стоимостью 11 млрд долларов – один из самых важных проектов России в Европе. Он вызвал напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Администрация Трампа последовательно выступает против "Северного потока – 2", заявляя, что он усилит экономическое и политическое влияние России на Европу.

Кремль говорит, что газопровод является коммерческим проектом.

Германия также утверждает, что трубопровод является просто коммерческим проектом. Ей нужно больше газа, поскольку в стране закрываются угольные и атомные электростанции из соображений экологии и безопасности. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

Избранный президент США Джо Байден выступал против проекта, когда был вице-президентом при Бараке Обаме.

"Газпром" приостановил строительство "Северного потока – 2" на год после санкций США в декабре 2019 года. Работа возобновилась в декабре 2020-го. Проект завершен на 90%, осталось проложить участок длиной 100 км в глубоких водах у побережья Дании. Эти работы должны начаться 15 января.

Западными партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкая Uniper, Wintershall Dea из BASF, англо-голландская нефтяная компания Shell, австрийские OMV и Engie.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что "Северный поток – 2", учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован.

12 января депутат британского парламента Дэниел Кочински призвал правительство ввести санкции против "Северного потока — 2", назвав его "чрезвычайно опасным". "Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока – 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", – заявил парламентарий-консерватор.