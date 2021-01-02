Норвежская компания отказалась сертифицировать “Северный Поток-2"

Причиной такого решения стал возможный новый пакет санкций Соединенных штатов против компании.

Если норвежская DNV GL не сертифицирует газопровод, то работа его станет невозможной, передает Teller Report.

В ноябре 2020 компания уже отказалась обслуживать проект строительства российского газопровода из-за санкций США.

"В связи с нынешней ситуацией DNV GL не может выдать сертификат после завершения строительства трубопровода", — сообщают в компании.

DNV GL – (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) международная компания, которая является сертификационным и классификационным обществом. Компания основана в 1864 году. Штаб-квартира компании находится в Норвегии.

"Северный поток-2" – проект газопровода из России в Германии по дну Балтийского моря. Его длина составляет 1234 километров. Его создали с целью уменьшения транзита газа через территорию Украины.

Напомним, что по данным Bloomberg строительство "Северного потока-2" может завершиться в 2021 году.

Ранее Германия дала разрешение на строительство газопровода в своих водах. Возобновление работ должно было произойти в начале декабря 2020 гада.