Германия согласилась на "Северный поток-2". Начало работ в немецких водах запланировано на декабрь

Строительство российского "Северного потока-2" близится к завершению. Укладку трубопровода могут возобновить уже 5 декабря.

В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии заявили, что начало укладки трубопровода "Северный поток-2" в водном пространстве Германии согласовано на декабрь 2020 года, передает "РИА Новости".

"Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)", — заявила заместитель спикера ведомства Мерле Мансфельд.

По ее словам, укладку трубопровода могут возобновить уже 5 декабря, поскольку разрешение действует именно с этого числа.

В проектной компании газопровода отмечали, что для возобновления работ по трубоукладке планируют использовать судно с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

"На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода", — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

Мансфельд сказала, что работами по продолжению трубопровода может заняться судно "Академик Черский". Примечательно, что 26 ноября "Академик Черский" вышел из немецкого порта Мукран и взял курс на Калининград.

Отметим, в конце октября заявлялось, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" близится к завершению.

США объявили о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, новая интерпретация ограничений касается положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно "предоставивших суда для строительства проекта".

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявляла, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна. В ноябре большинство депутатов немецкого парламента отказались голосовать за предложенную партией "Альтернатива для Германии" инициативу в поддержку проекта "Северный поток — 2".

А в середине ноября стало известно, что начал работать Трансадриатический трубопровод (ТАС), благодаря которому из Азербайджана в Европу ежегодно будет поставляться 10 млрд кубометров газа. Благодаря этому газопроводу в ЕС попытались уменьшить свою зависимость существующих поставщиков газа, в том числе и от российского "Газпрома".