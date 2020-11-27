Российское судно-трубоукладчик ушло из района строительства газопровода "Северный поток – 2"

Нероссийские компании отказываются от участия в проекте из-за угроза санкций со стороны США.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое считается единственным возможным достройщиком газопровода "Северный поток – 2", вышло вечером 26 ноября из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград. Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения "Финвал" пока стоят на якоре у Мукрана

В Германии "Черский" находился около месяца. Судно не приступало к прокладке труб, так как не была проведена его сертификация на соответствие требованиям строительства морских газопроводов. Такую сертификацию должна была провести норвежская компания DNV GL, которая на днях отказалась делать это из-за угрозы санкций США.

Напомним, "Северный поток – 2" построен на 93%, его строительство приостановлено с конца 2019 года после отказа швейцарской Allseas от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Все другие иностранные компании оказались предоставить свои суда для укладки труб. России пришлось срочно модернизировать оборудование "Академика Черского" и привести его на Балтику с Дальнего Востока.

Теперь же США угрожают санкциями не только строительным компаниям, но и сервисным (страховым, сертифицирующим и т.п.), которые оказывают услуги при строительстве газопровода. В их число попала и DNV GL.

1 сентября канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

В ноябре большинство депутатов немецкого парламента отказались голосовать за предложенную партией "Альтернатива для Германии" инициативу в поддержку проекта "Северный поток — 2".