Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2"

Компания DNV GL прекратила предоставление услуг из-за угрозы санкций со стороны США.

Норвежская компания Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась работать с представителями российского газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы санкций со стороны США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление DNV GL.

"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект "Северный поток-2", подлежит санкциям", – говорится в сообщении DNV GL.

В DNV GL добавили, что именно по этой причине прекратили предоставлять услуги, которые могут подпадать под действие PEESA.

В компании отметили, что владелец "Северного потока-2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.

В частности, DNV GL инспектировала и сертифицировала строящие газопровод суда, а также проверяла документацию выполненных работ и проверяла их на соответствие стандартам. Специалисты компании наблюдали за тестированием и подготовкой оборудования, используемого при прокладке трубопровода.

В компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG заявили, что рассчитывают на защиту своих партнеров и контрагентов от действий США со стороны правительств европейских стран и Еврокомиссии.

Напомним, 1 сентября немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

В октябре США объявили о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, новая интерпретация ограничений касается положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно "предоставивших суда для строительства проекта".

В ноябре большинство депутатов немецкого парламента отказались голосовать за предложенную партией "Альтернатива для Германии" инициативу в поддержку российского газового проекта "Северный поток-2".