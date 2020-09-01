"Северный поток-2" должен быть достроен, – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила волю федерального правительства окончить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель заявила во время визита в свой избирательный округ, передает RTL.

По ее словам, газопровод должен быть достроен, несмотря на угрозу санкций со стороны трех американских сенаторов в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

"Мы считаем, что эти экстерриториальные санкции, то есть выходящие за пределы территории Соединенных Штатов, не являются законными", – сказала канцлер.

В начале августа три сенатора США в письме в немецкий балтийский порт Засниц-Мукран пригрозили санкциями в отношении членов совета директоров и акционеров порта, если газопровод будет запущен.

Напомним, США пытаются остановить строительство "Северного потока-2" с помощью санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта. Из-за этого сроки строительства значительно отодвинулись. В ЕС выступают против санкций США.

"Газпрому" осталось проложить 6% трубопровода. В Кремле разрабатывают стратегию и придумывают способы, как завершить строительство газопровода в обход новых американских санкций.

Подготовка новых санкций со стороны США увеличивает вероятность того, что проект "Газпрома" "Северный поток-2" будет задержан или вовсе не завершен. Об этом заявила немецкая энергетическая компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста.