Военные корабли РФ взяли под охрану трубоукладчик для "Северного потока-2"

В России решили принять такие меры, чтобы не допустить провокаций со стороны других стран.

Россия использовала корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые участвовали в достройке трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает "Интерфакс".

По его словам, соответствующие меры приняты, чтобы не допустить провокаций со стороны других стран.

"Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград", – сказал Попов.

Напомним, США пытаются остановить строительство "Северного потока – 2" с помощью санкций против компаний, которые участвуют в реализации проекта. Из-за этого сроки строительства значительно отодвинулись. В ЕС выступают против санкций США.

"Газпрому" осталось проложить 6% трубопровода. В Кремле разрабатывают стратегию и придумывают способы, как завершить строительство газопровода в обход новых американских санкций.

Подготовка новых санкций со стороны США увеличивает вероятность того, что проект "Газпрома" "Северный поток-2" будет задержан или вовсе не завершен. Об этом заявила немецкая энергетическая компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров российского газового монополиста.