Россия собирается достроить "Северный поток - 2" в обход санкций США

Российское правительство ведет активные переговоры с партнерами по проекту, в частности с Германией.

В Кремле разрабатывают стратегию и придумывают способы, как завершить строительство газопровода "Северный поток - 2" в обход новых американских санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Подождем, что будет в итоге (с формализацией санкций, – Фокус). Безусловно, если все формулировки (по санкциям США, – Фокус), которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели – необходимости завершения строительства этого мега-проекта", – сказал он.

По его словам, продолжаются переговоры представителей российской стороны и стран Европы, которые имеют отношение газопроводу, в первую очередь Германии.

"Здесь необходимо выстраивать и тактику, и стратегию таким образом, чтобы была реализована конечная цель (имеется ввиду завершение строительства газопровода. –Фокус)", – сказал Песков.

В чем суть?

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух нитей газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. То есть, газопровод проходит через территориальные воды и экономические зоны Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Изначально планировалось, что укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний-владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока-2".

Кто – за, а кто – против

США выступают против проекта. Американские власти уверены, что из-за строительства газопровода Европа становится более зависимой от российского газа. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС.

Россия, Германия, Австрия и ряд других стран не придерживаются этого мнения и стоят на позиции, что это строительство – не более чем бизнес-проект. В частности, на ряду с Германией, Финляндией и Швецией, Дания разрешила достроить "Северный поток-2" с помощью судов нового типа. Интересно, что на данный момент остается достроить 120 км газопровода, который как раз расположен в территориальных водах Дании.

В чем опасность для Украины?

Запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит российской компании "Газпром" транспортировать газ из России в страны Европейского Союза в обход территории Украины.

Напомним, 1 июля Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против российского "Северного потока - 2".

Пресс-секретарь США Майкл Помпео заявил 15 июля, что "Северный поток - 2" и вторая нитка "Турецкого потока" будут включены в число проектов, которые попадают под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

21 июля стало известно, что палата представителей в Конгрессе США единогласно ужесточила санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Последние санкции вошли в план американского оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

В свою очередь. заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что газопровод будет достроен. По его мнению, проекты, в которые страны вкладывали миллиарды, всегда завершались.