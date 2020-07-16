Медведев назвал "борзостью" американские санкции против "Северного потока – 2", – СМИ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что газопровод будет достроен. Он отметил, что проекты, в которые страны вкладывали миллиарды, всегда завершались.

Медведев раскритиковал США за угрозу ввести новые санкции против "Северного потока – 2". По его словам, американцы просто защищают свои бизнес-интересы, препятствуя конкуренции.

"Все названо своими именами: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. И плевать им на европейских партнеров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу", – написал Медведев в Facebook.

Он считает, что "Северный поток – 2" все равно будет достроен. Проекты, в которые страны вкладывали миллиарды, всегда завершались. Он уверен, что так будет и с этим газопроводом.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео заявил 15 июля, что "Северный поток – 2" и вторая нитка "Турецкого потока" будут включены в число проектов, которые попадают под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).