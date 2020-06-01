В Германии жестко раскритиковали санкции США против "Северного потока –...

В немецкой правительственной коалиции заявили, что в США достаточно своих внутриполитических задач

Представитель немецкой Социал-демократической партии по экономической политике Бернд Вестфаль жестко раскритиковал санкции США против "Северного потока-2", заявив, что Германия способна самостоятельно регулировать поставки природного газа.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Я категорически отвергаю восстановление попыток некоторых американских сенаторов помешать дальнейшему строительству газопровода "Северный поток-2…У нас есть суверенитет, чтобы самостоятельно регулировать наши поставки природного газа. Энергетическая политика решается в Берлине или Брюсселе, а не в Вашингтоне", – сказал он.

При этом немецкий политик, партия которого входит в правительственную коалицию, считает, что в США на данный момент существует достаточно своих внутриполитических задач.

“Не дело американских политиков вмешиваться в решение энергетической политики. Сейчас в США достаточно внутриполитических задач, которые срочно нуждаются в регулировании”, – сказал он.

Как сообщает РИА Новости, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток-2".

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", – цитирует издание Эрнста.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.