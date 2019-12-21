"Лучший предновогодний подарок". Швейцарская компания приостановила строительство Северного потока-2

Американские санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток" вступили в силу

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкциях. Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря.

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержаться положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2". Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Министерство финансов США заявило, что санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступают в силу немедленно. Компании, ведущие прокладку нитки, должны незамедлительно прекратить строительство.

Санкции могут привести к аресту активов Allseas в Техасе, а также судов компании, которые курсируют в территориальных водах США.

В Allseas сейчас ждут указаний, содержащих "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США".

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США", – говорится в заявлении Allseas.

Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Колобев положительно оценил известие о решении швейцарской компании приостановить участие в строительстве.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", – написал он в Facebook, опубликовав сообщение Allseas.

По подсчетам издания Интерфакс на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяжённость датского участка – 147 км.

Как ранее сообщал Фокус:

В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе.

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".