ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что такое решение связано с имплементацией Минских соглашений

Лидеры стран Европейского Союза в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе глав государств и правительств стран-членов ЕС решили продлить на полгода санкции против России.

Об этом объявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Укринформ.

"Мы имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах "Нормандского саммита", который состоялся в Париже. Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие 6 месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – заявил Мишель.

Санкции касаются ограничений, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций, каждый раз на полгода.

Последний раз Европейский совет продлил экономические санкции в июне 2019 года. Срок действия этих санкций должен истечь 31 января 2020 года, но теперь их продолжили минимум до конца июня 2020 года.

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