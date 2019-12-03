Новая глава Еврокомиссии заверила Зеленского в поддержке и пообещала сохранить санкции против РФ
Зеленский заверил президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский поздравил ее с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации приоритетов.Важно
"Надеюсь, что при вашем лидерства ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", – сказал украинский лидер.
Владимир Зеленский заверил президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины и рассказал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Фон дер Ляйен также заверила, что ЕС будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", – сказала она.
Как ранее сообщал Фокус:
- Накануне Европарламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в вопросе выработки миграционной политики ЕС нужно учитывать аргумент Польши о приеме 1,5 миллиона беженцев из Украины.