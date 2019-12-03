Новая глава Еврокомиссии заверила Зеленского в поддержке и пообещала сохранить санкции против РФ

Зеленский заверил президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поздравил ее с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации приоритетов.

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"Надеюсь, что при вашем лидерства ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", – сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский заверил президента Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины и рассказал о результатах активизации реформ в Украине и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Фон дер Ляйен также заверила, что ЕС будет продолжать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", – сказала она.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне Европарламент проголосовал за назначение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии.