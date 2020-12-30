"Северный поток-2" могут достроить до конца 2021 года, – Bloomberg

Строительство конструкции протяженностью 1230 километров достигло ключевого момента. Комментаторы считают, что проект сделает Германию и Евросоюз слишком зависимыми от России.

Трубопровод "Северный поток-2" может быть достроен уже до конца 2021 года, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, строительство конструкции протяженностью 1230 километров достигло ключевого момента в этот понедельник, когда были закончены работы в водах Германии. Теперь осталось завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.

Издание пишет, что прогресс в сооружении газопровода является победой для Владимира Путина и Газпрома. После завершения строительства "Северного потока-2" России сможет увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.

Соединенные Штаты и ряд восточноевропейских стран считают, что "Северный поток-2" сделает Германию и Евросоюз слишком зависимыми от России.

"Осталось еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о дальнейших работах в соответствующее время", – цитирует Bloomberg представителя проекта.

Аналитики предполагают, что с такими темпами строительства, при оптимистическом сценарии, "Северный поток-2" может быть введен в действие в конце 2021 года.

"Я твердо верю, что строительство трубопровода будет завершено. Людям не обязательно должна нравиться эта труба, но Европа нуждается в ней", – говорит глава компании Uniper Андреас Ширенбек.

Напомним, работы по строительству "Северного потока – 2" приостановлены уже около года. В конце 2019 года швейцарская Allseas отозвала свои трубоукладчики после угроз США ввести санкции против компании. Тогда "Газпрому" осталось достроить около 150 км трубы.

1 сентября канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

В октябре США объявили о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, новая интерпретация ограничений касается положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно "предоставивших суда для строительства проекта".

В проекте оборонного бюджета США на 2021 года санкции еще больше расширены. Но этот закон еще не действует.

11 декабря, после годичного перерыва, строительство российского трубопровода "Северный поток-2" возобновилось в водах Германии.

Россия может начать прокладку труб газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.