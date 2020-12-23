Газпром в январе начнет укладку последнего участка трубы "Северного потока – 2"

Дания разрешила возобновление работ с своей исключительной экономической зоне.

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" может начать прокладку труб газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января. Об этом сообщило агентство "РБК" со ссылкой на Датское морское управление. Речь идет об укладке двух ниток газопровода протяженностью 147 км.

Помогать "Фортуне" будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения. На время работ трубоукладчика вокруг него будет создана временная запретная зона.

Сейчас "Фортуна" занята строительством короткого отрезка в 2,6 км трубы в водах ФРГ. Разрешение на эти работы действует до 31 декабря.

Напомним, работы по строительству "Северного потока – 2" приостановлены уже около года. В конце 2019 года швейцарская Allseas отозвала свои трубоукладчики после угроз США ввести санкции против компании. Тогда "Газпрому" осталось достроить около 150 км трубы.

1 сентября канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен до конца, несмотря на позицию США, но точная дата пока неизвестна.

В октябре США объявили о расширении санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, новая интерпретация ограничений касается положения о санкциях против иностранных лиц и компаний, сознательно "предоставивших суда для строительства проекта".

В проекте оборонного бюджета США на 2021 года санкции еще больше расширены. Но этот закон еще не действует.

Для защиты компаний от возможных санкций США в ФРГ газопровод переименовали в экологический проект, и занимается его достройкой специальный фонд. Поэтому компании формально оказывают услуги фонду, а не занимаются строительством.