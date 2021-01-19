Газпром допускає, що проект "Північний потік—2" може бути припинений

Головні ризики для споруджуваного трубопроводу "Газпром" пов'язує з політичним тиском.

Російський газовий монополіст "Газпром" опублікував проспект розміщення євробондів. У ньому він інформує потенційних інвесторів, що з реалізацією великих міжнародних проектів, таких як газопровід "Північний потік — 2", "ми стикалися і можемо продовжувати стикатися з ризиками, пов'язаними зі зміною політичної ситуації в різних регіонах". Такі зміни можуть призвести до призупинення або припинення проекту, заявила компанія.

Згідно з правилами фондового ринку, до розміщення боргових паперів компанії зобов'язані попереджати інвесторів про можливі ризики. Саме це і зробив "Газпром", повідомило Reuters.

Якщо проект зупинять, попереджає "Газпром", то він нього можуть зажадати виплати компенсацій: штрафів, зборів за анулювання та інших платежів. Може виникнути і потреба в створенні істотних резервів, щоб стримати знецінення інвестицій.

Разом з тим, напередодні представники "Газпром" говорили про намір завершити будівництво трубопроводу, "як тільки це стане розумно можливим".

У той же день офіційний представник Міністерства економіки та енергетики ФРН оголосив, що 19 січня США накладуть санкції на російське судно-трубоукладач "Фортуна" і його власника.

Очікується, що Держдепартамент США незабаром випустить звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "трубопроводу Росія — Німеччина". У звіті можуть фігурувати компанії, що займаються страхуванням, прокладенням підводного трубопроводу і перевіркою будівельного обладнання проекту.

Нещодавно екологи призупинили прокладенням газопроводу в водах Німеччини: дві групи еко-активістів подали скаргу в морське управління Німеччини BSH.

17 січня про вихід з проекту заявила швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG, яка повинна була забезпечити страховку газопроводу. Причина — можливе введення санкцій від США.