"Через можливі санкції США": німецька компанія покинула проєкт "Північний потік-2", — ЗМІ

У концерну Bilfinger SE було підписано кілька контрактів з оператором газопроводу на загальну суму 15 млн євро.

Німецьке видання Bild повідомило, що недавно перша німецька компанія, Bilfinger SE, оголосила про свій вихід з будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Про це свідчать листи концерну, які нібито опинилися в розпорядженні журналістів. Причиною виходу з угоди стали можливі санкції США, які могли вдарити по компанії через кілька тижнів.

Так, компанія нібито відправила США два листи, в яких поінформувала, що збирається дотримуватися "Закону про захист європейської енергетичної безпеки", а всі партнерські відносини і контракти з Nord Stream 2 AG розриваються.

Компанія Bilfinger SE є постачальником промислових послуг. Вона зареєстрована в німецькому місті Мангеймі. За інформацією Bild, її річний оборот в 2019 році склав 4,3 млрд євро.

У Bilfinger SE було кілька контрактів з оператором трубопроводу Nord Stream 2 AG на суму в 15 мільйонів євро. Зокрема, компанія повинна була "розробити, поставити і ввести в експлуатацію системи безпеки газопроводу".

Також у Bilfinger SE була угода з росіянами щодо "проєктування, постачання, монтажу і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на резервному природному газі, потужністю 90 МВт + 30 МВт" в комуні Любмін, де повинна була з'явитися німецька точка виходу трубопроводу.

"Північний потік-2" — газовий трубопровід, який проходить в територіальних водах Німеччини, Данії, Норвегії та інших країн. Прєкт створюють з метою зменшення залежності Росії від транзиту газу в Європу через територію України.

Відзначимо, 17 січня про вихід з проєкту заявила швейцарська компанія Zurich Insurance Group AG, яка повинна була забезпечити страховку газопроводу. Причиною такого рішення також стали можливі санкції з боку США.

19 січня 2021 року стало відомо, що в російському "Газпромі" допустили можливість припинення будівництва "Північного потоку-2". Однак напередодні представники "Газпрому" говорили про намір завершити будівництво трубопроводу "як тільки це стане розумно можливим".

Очікується, що Держдепартамент США незабаром випустить звіт про компанії, які, на його думку, допомагають "трубопроводу Росія — Німеччина". У звіті можуть фігурувати компанії, що займаються страхуванням, прокладкою підводного трубопроводу і перевіркою будівельного обладнання проєкту.

Нещодавно екологи призупинили прокладку газопроводу у водах Німеччини: дві групи еко-активістів подали скаргу в морське управління Німеччини BSH.