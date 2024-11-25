У Німеччині футбольного рефері закидали предметами з трибун: що обурило вболівальників

Під час регіонального матчу рефері несправедливо видав червону картку гравцеві ФК "Плауен". Невдоволені фанати клубу настільки агресивно закидували арбітра різними предметами, що той відмовився судити його матчі в майбутньому.

Скандал розпалився під час регіонального футбольного матчу "Плауен" — "Локомотив Лейпциг" в Німеччині 22 листопада. Арбітра Ларса Альберта після фінального свистка виводили з поля під охороною, бо невдоволені суддівством вболівальники кидали в нього з трибун предмети, повідомляє Bild.

Матч між ФК "Лок Лейпциг" і "Плауен" завершився рахунком 1:0. Обурені вболівальники "Плауена" під час гри та після її завершення викрикували словесні образи та кидали у бік суддівської трійки все, що мали під рукою. Ларсу Альберту довелося скористатися захистом охорони, щоб залишити поле.

У коментарі журналістам арбітр зазначив, що звик до агресивних реакцій футбольних фанатів, однак із такими емоціями зіштовхнувся вперше.

"Ви загартовані та можете впоратися, якщо вам доведеться вислухати кілька нецензурних слів або якщо з трибун полетить порожня пивна чашка. Але я рідко відчував ту агресію і ненависть, яку ми отримували від уболівальників біля паркану. Це змушує задуматися, навіть через день", — сказав Альберт.

Проте суддя визнав, що несправедливо видав Еріку Трегеру з "Плауена" другу червону картку в компенсований час. За його словами, це повинна була бути жовта картка.

"Після порівняння моїх вражень на полі з зображеннями на телебаченні, я б знову ухвалив усі рішення, за одним винятком: червона картка була занадто різкою, мала бути жовта", — зізнався арбітр.

Також Ларс Альберт показав жовту картку тренеру "Плауена" Карстену Освальду.

Після скандалу 48-річний рефері заявив, що відмовляється надалі судити матчі, в яких гратиме "Плауен".

Нещодавно у скандал втрапило португальське видання A Bola, назвавши українського голкіпера "Бенфіки" росіянином у своєму огляді матчу між "Баварією" та "Бенфікою" 6 листопада. Анатолій Трубін у відповідь опублікував у соцмережі своє фото з прапором України та підписом: "Для всіх ЗМІ: Я — українець."

Нагадаємо також, 19 листопада під час матчу Албанія — Україна українці обіграли суперника та вийшли в плей-офф Ліги націй. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь української збірної.