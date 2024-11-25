В Германии футбольного рефери забросали предметами с трибун: что возмутило болельщиков

Во время регионального матча рефери несправедливо выдал красную карточку игроку ФК "Плауэн". Недовольные фанаты клуба настолько агрессивно забрасывали арбитра различными предметами, что тот отказался судить его матчи в будущем.

Скандал разгорелся во время регионального футбольного матча "Плауэн" — "Локомотив Лейпциг" в Германии 22 ноября. Арбитра Ларса Альберта после финального свистка выводили с поля под охраной, потому что недовольные судейством болельщики бросали в него с трибун предметы, сообщает Bild.

Матч между ФК "Лок Лейпциг" и "Плауэн" завершился со счетом 1:0. Возмущенные болельщики "Плауэна" во время игры и после ее завершения выкрикивали словесные оскорбления и бросали в сторону судейской тройки все, что имели под рукой. Ларсу Альберту пришлось воспользоваться защитой охраны, чтобы покинуть поле.

В комментарии журналистам арбитр отметил, что привык к агрессивным реакциям футбольных фанатов, однако с такими эмоциями столкнулся впервые.

"Вы закалены и можете справиться, если вам придется выслушать несколько нецензурных слов или если с трибун полетит пустая пивная чашка. Но я редко испытывал ту агрессию и ненависть, которую мы получали от болельщиков у забора. Это заставляет задуматься, даже спустя день", — сказал Альберт.

Однако судья признал, что несправедливо выдал Эрику Трегеру из "Плауэна" вторую красную карточку в компенсированное время. По его словам, это должна была быть желтая карточка.

"После сравнения моих впечатлений на поле с изображениями на телевидении, я бы снова принял все решения, за одним исключением: красная карточка была слишком резкой, должна была быть желтая", — признался арбитр.

Также Ларс Альберт показал желтую карточку тренеру "Плауэна" Карстену Освальду.

После скандала 48-летний рефери заявил, что отказывается в дальнейшем судить матчи, в которых будет играть "Плауэн".

Недавно в скандал попало португальское издание A Bola, назвав украинского голкипера "Бенфики" россиянином в своем обзоре матча между "Баварией" и "Бенфикой" 6 ноября. Анатолий Трубин в ответ опубликовал в соцсети свое фото с флагом Украины и подписью: "Для всех СМИ: Я — украинец."

Напомним также, 19 ноября во время матча Албания — Украина украинцы обыграли соперника и вышли в плей-офф Лиги наций. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу украинской сборной.