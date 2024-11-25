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Спорт

В Германии футбольного рефери забросали предметами с трибун: что возмутило болельщиков

арбитр, скандал футбольный матч, футбол, судейство
Фото: Иллюстративное фото | В Германии футбольные болельщики забросали арбитра различными предметами (иллюстративное фото)

Во время регионального матча рефери несправедливо выдал красную карточку игроку ФК "Плауэн". Недовольные фанаты клуба настолько агрессивно забрасывали арбитра различными предметами, что тот отказался судить его матчи в будущем.

Скандал разгорелся во время регионального футбольного матча "Плауэн" — "Локомотив Лейпциг" в Германии 22 ноября. Арбитра Ларса Альберта после финального свистка выводили с поля под охраной, потому что недовольные судейством болельщики бросали в него с трибун предметы, сообщает Bild.

Матч между ФК "Лок Лейпциг" и "Плауэн" завершился со счетом 1:0. Возмущенные болельщики "Плауэна" во время игры и после ее завершения выкрикивали словесные оскорбления и бросали в сторону судейской тройки все, что имели под рукой. Ларсу Альберту пришлось воспользоваться защитой охраны, чтобы покинуть поле.

В комментарии журналистам арбитр отметил, что привык к агрессивным реакциям футбольных фанатов, однако с такими эмоциями столкнулся впервые.

"Вы закалены и можете справиться, если вам придется выслушать несколько нецензурных слов или если с трибун полетит пустая пивная чашка. Но я редко испытывал ту агрессию и ненависть, которую мы получали от болельщиков у забора. Это заставляет задуматься, даже спустя день", — сказал Альберт.

Однако судья признал, что несправедливо выдал Эрику Трегеру из "Плауэна" вторую красную карточку в компенсированное время. По его словам, это должна была быть желтая карточка.

"После сравнения моих впечатлений на поле с изображениями на телевидении, я бы снова принял все решения, за одним исключением: красная карточка была слишком резкой, должна была быть желтая", — признался арбитр.

Также Ларс Альберт показал желтую карточку тренеру "Плауэна" Карстену Освальду.

После скандала 48-летний рефери заявил, что отказывается в дальнейшем судить матчи, в которых будет играть "Плауэн".

Недавно в скандал попало португальское издание A Bola, назвав украинского голкипера "Бенфики" россиянином в своем обзоре матча между "Баварией" и "Бенфикой" 6 ноября. Анатолий Трубин в ответ опубликовал в соцсети свое фото с флагом Украины и подписью: "Для всех СМИ: Я — украинец."

Напомним также, 19 ноября во время матча Албания — Украина украинцы обыграли соперника и вышли в плей-офф Лиги наций. Матч завершился со счетом 2-1 в пользу украинской сборной.