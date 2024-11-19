Албания – Украина: украинцы обыграли соперника и вышли в плей-офф Лиги наций

В обоих голах Украины непосредственное участие принимали номинальные крайние защитники команды. Александр Зинченко открыл счет, а Ефим Конопля ассистировал Роману Яремчуку.

Футбол Албания – Украина завершился со счетом 2-0 в пользу сборной Украины и, благодаря тому, что в параллельном матче Чехия – Грузия победили хозяева, Сине-желтые вышли в плей-офф Лиги наций. Фокус подвел итоги событий матча Албания — Украина.

Таблица группы B Лиги наций

Команды, занявшие вторые места в своих группах, сыграют с командами, которые завершили выступления третьими.

Счет украинцы открыли уже на 5-й минуте встречи. Александр Зинченко, который в матче против албанцев играл не на постоянной позиции левого защитника, хлестко в касание пробил примерно с линии штрафной площади. Мяч рикошетом от газона влетел в угол ворот соперника.

Удвоил преимущество Роман Яремчук, замкнувший скидку крайнего защитника Ефима Конопли после роскошной диагонали Судакова.

Портал Sofascore оценил игру полузащитника сборной Украины Александра Зинченко за первые 45 минут на 7.5. Он стал лучшим в первом тайме, играя не на привычной для себя позиции полузащитника.

Александр Зинченко — один из лучших в матче

Во втором тайме албанцы сократили отставание благодаря мячу с пенальти. Но защитники Украины справились с натиском под занавес встречи.

Напомним, что Тимощук выиграл суд против УАФ в Лозанне и вернул себе все титулы, которых его лишили в Украине.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия контригры Украина упустила победу в матче против Грузии.