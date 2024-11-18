Выиграл суд против УАФ: Тимощук вернул себе все титулы, которых его лишили в Украине

Свое решение суд аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять дисциплинарные санкции.

Бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который после полномасштабного вторжения продолжает работать в России и собирать средства для ВС РФ, выиграл суд в Лозанне против Украинской Ассоциации футбола. Об этом пишет Tribuna.com.

Так, спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию экс-футболиста Анатолия Тимощука, который требовал снять с него санкции, которые были наложены на него дисциплинарной комиссией УАФ в 2022 году из-за продолжения его работы в РФ. В частности, Ассоциация лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных.

Тимощук в 2023 году подал апелляцию в спортивный арбитражный суд, и сейчас он отменил решение украинских футбольных инстанций.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять такие дисциплинарные санкции.

В УАФ на решение суда сказали, что европейцы не понимают реалий, в которых живут украинцы.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", — заявили в УАФ.

Пока что на сайте суда информации о решении по Тимощуку нет.

Напомним, что Тимощук работает ассистентом главного тренера в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года и не покинул работу в стране-агрессоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 марта 2022-го, в день рождения Тимощука, решением мэрии Луцка его лишили звания "Почетный гражданин города Луцка". В январе 2023 года футболист также попал в санкционный список публичных лиц СНБО на 10 лет.