"Не все так однозначно": Анатолий Тимощук подал на Украину в суд, подробности

Футболист, который живет и тренируется в России, недоволен тем, что его лишили всех титулов и наград в Украине и возможности работать в этом виде спорта.

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На рассмотрении Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело по обжалованию экс-капитаном сборной Украины по футболу Анатолием Тимощуком решения Украинской ассоциации футбола о лишении его всех титулов и наград, полученных в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ.

"Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции в этом деле. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно", — говорится в сообщении.

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Ранее КДК УАФ запретил Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом пожизненно из-за поведения, которое вредит репутации футбола и УАФ. Также экс-капитан украинской сборной был лишен всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины и Суперкубка Украины. Также его решили лишить тренерской лицензии Pro-UEFA и всех государственных наград и почетных званий.

Анатолий Тимощук решил обжаловать это решение и подал обращение в Апелляционный комитет УАФ. АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив в силе решение КДК УАФ.

Тимощук о войне РФ против Украины

Сейчас Анатолий Тимощук живет и тренируется в России. Он является тренером российской команды "Зенит". Сам он родился в Луцке.

После начала полномасштабного вторжения РФ он никак не осудил российскую агрессию. Он заявил, что пока не собирается возвращаться в Украину и не считает, что его следует критиковать за то, что он не поддержал Украину в войне.

"У каждого есть своя позиция, моя — в том, что не все так однозначно, поэтому стараюсь об этом не говорить", — заявил Тимощук.

Он также сказал, что не чувствует разницу между украинцами и россиянами и их менталитетом.

"Я не вижу разницы между народами Украины и России. У нас у всех у всех одинаковое мышление и менталитет. "Зенит" — мой дом, и я не собираюсь отсюда уезжать. Пока что меня все устраивает", — заявил Тимощук.

Украинский футболист Андрей Ярмоленко рассказал о своем диалоге о войне с экс-капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.

"Я его спросил: "Почему ты молчишь? Ты был для меня примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня нах**, я послал его. На этом наш разговор закончился", — сказал Ярмоленко.

Напомним, что экс-нардеп Виктор Медведчук подал иск на решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью.