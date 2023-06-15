"Я буду воевать за Украину": Зинченко рассказал о войне английскому журналисту (видео)

Спортсмен заявил, что в определенный момент каждому придется принять активное участие в борьбе, включая его самого. Но пока, считает футболист, он принесет больше пользы в Англии.

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Александр Зинченко, украинский защитник лондонского футбольного клуба "Арсенал", выразил свое мнение о войне в Украине во время интервью. Он подчеркнул, что в определенный момент каждому придется принять активное участие в борьбе, включая его самого. Как спортсмен и представитель Украины, Зинченко чувствует ответственность по отношению к своей родине и выражает готовность вступить в борьбу, если это будет необходимо. Фрагмент интервью с соответствующим заявлением опубликовал английский журналист Пирс Морган.

"Будет время, когда все будут там. Если это будет решающий вызов, то все будут воевать. Пойду ли я? Все пойдут. Конечно, я буду воевать за Украину. Но я понимаю, что сейчас, в данный момент, я больше пользы приношу здесь. Послушайте, никто не знает, что произойдет дальше", — отметил Александр.

Напомним, что капитан сборной Украины по футболу и защитник/полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сказал, что ему тяжело было возвращаться в Украину впервые после начала широкомасштабного российского вторжения. 26-летний хавбек был вынужден наблюдать за войной со стороны, но вместе с тем участвовал в кампании по привлечению внимания к происходящему в Украине. По словам Зинченко, который недавно стал послом фандрайзинговой платформы UNITED 24, он был рад вернуться на родную землю.

А также 24 мая известный украинский футболист Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан сообщили, что скоро снова станут родителями. Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко показали снимок УЗИ и подписали видео: "Мы ждем тебя".